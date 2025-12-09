Wspólna realizacja kryminalnych z komendy w Starych Babicach i policjantów CBŚP Data publikacji 09.12.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z komendy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego wspólnie z policjantami z Wydziału do Spraw Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej CBŚP Zarządu w Lublinie w wyniku podjętych czynności operacyjnych zatrzymali na terenie Warszawy 42-latka. Podczas przeszukania zajmowanych przez niego pomieszczeń policjanci zabezpieczyli marihuanę, amfetaminę, mefedron, kokainę, extasy oraz grzybki halucynogenne. Łączna waga zabezpieczonych narkotyków wyniosła 6 kilogramów. Mężczyzna usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych oraz środków odurzających. Sąd przychylił się do prokuratorskiego wniosku i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec mężczyzny.

Kryminalni z komendy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego wspólnie z policjantami z Wydziału do Spraw Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej CBŚP Zarządu w Lublinie udali się do Warszawy, gdzie zatrzymali 42-letniego mieszkańca. Z posiadanych informacji wynikało, że mężczyzna może mieć związek z przestępczością narkotykową. Podczas przeszukania zajmowanych przez niego pomieszczeń policjanci zabezpieczyli marihuanę, amfetaminę, mefedron, kokainę, extasy oraz grzybki halucynogenne. Łączna waga zabezpieczonych narkotyków wyniosła 6 kilogramów.

Policjanci zatrzymali mężczyznę. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 42-latek odpowie za posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowych oraz środków odurzających. Prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ do wniosku się przychylił i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Czynności w tej sprawie prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ.

podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja/JW