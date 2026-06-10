"Myśl, jedź, żyj" - Nowa kampania służb mundurowych Data publikacji 10.06.2026 Powrót Drukuj Zbliżają się wakacje a wraz z nimi ładna pogoda. Na drogach dla rowerów i chodnikach pojawiają się tysiące użytkowników hulajnóg elektrycznych. Według policyjnych statystyk wraz ze wzrostem ich liczby rośnie również liczba zdarzeń drogowych. Tylko w 2025 roku na drogach garnizonu mazowieckiego doszło do 212 zdarzeń z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. Ranne zostały w nich 74 osoby. To liczby, które jasno pokazują, że problem jest realny i narasta z każdym sezonem.

Kampania dot. hulajnogi elektrycznej

Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach, Państwowa Straż Pożarna w Błoniu oraz Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu pod patronatem Starosty Pana Romualda Reszki rozpoczyna kampanię społeczną „Myśl, jedż, żyj”, której celem jest zwrócenie uwagi na szeroko pojęte bezpieczeństwo użytkowników hujalnóg elektrycznych.

Według statystyk policyjnych– w sezonie letnim praktycznie nie ma dnia, aby nie doszło do kolizji, wywrotki lub poważnego wypadku z udziałem osoby kierującej hulajnogą elektryczną. Wielu użytkowników wciąż zapomina, że hulajnoga elektryczna nie jest zabawką. To pojazd, którego użytkowanie regulują przepisy prawa.

Przypominamy, aby kierować hulajnogą elektryczną po drodze publicznej, należy mieć ukończone 13 lat. Osoby pomiędzy 13. a 18. rokiem życia muszą posiadać co najmniej kartę rowerową lub odpowiednie uprawnienia. Znajomość przepisów oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach jest podstawowym obowiązkiem każdego uczestnika ruchu drogowego.

Przepisy jasno określają zasady korzystania z hulajnogi elektrycznej.

Maksymalna dopuszczalna prędkość wynosi 20 km/h. Jeżeli w wyjątkowych sytuacjach korzystamy z chodnika, jesteśmy zobowiązani poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego oraz bezwzględnie ustępować pierwszeństwa osobom poruszającym się pieszo. Tymczasem wciąż można spotkać użytkowników pędzących między przechodniami, wykonujących niebezpieczne manewry i lekceważących obowiązujące przepisy.

Dodatkowo od 3 czerwca obowiązują również przepisy nakładające obowiązek korzystania z kasku ochronnego przez osoby do 16. roku życia kierujące hulajnogą elektryczną, rowerem lub urządzeniem transportu osobistego. To niezwykle ważna zmiana, ponieważ właśnie głowa jest częścią ciała najbardziej narażoną na ciężkie obrażenia podczas upadku lub zderzenia.

Pamiętajmy, że podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej nie chronią nas poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa ani karoseria pojazdu. Jedyną ochroną pozostają nasza rozwaga, wyobraźnia oraz odpowiednie wyposażenie ochronne. Kask może nie zapobiec wypadkowi, ale może uratować zdrowie, a nawet życie. W wielu przypadkach decyduje o tym, czy poszkodowany wróci do pełnej sprawności, czy będzie zmagał się z konsekwencjami urazu przez resztę życia.

Szczególnie niebezpieczna jest brawura i przekonanie o własnej nieomylności. Nadmierna prędkość, korzystanie z telefonu podczas jazdy, przewożenie pasażera czy ignorowanie znaków drogowych to zachowania, które mogą zakończyć się tragedią. Kilka sekund nieuwagi wystarczy, aby doszło do zdarzenia, którego skutki będą odczuwalne przez wiele miesięcy, lat, a czasem do końca życia.

Dlatego każdy użytkownik hulajnogi elektrycznej powinien kierować się zasadą ograniczonego zaufania, ale przede wszystkim zasadą szczególnej ostrożności. W ruchu drogowym nie ma miejsca na lekkomyślność. Warto pamiętać, że nawet jeśli przestrzegamy przepisów, błędy mogą popełniać inni uczestnicy ruchu.

Nie pozwólmy, aby chwila nieodpowiedzialności odebrała nam zdrowie, marzenia, sprawność, a w najtragiczniejszych przypadkach także życie.

Hulajnoga elektryczna może być wygodnym i nowoczesnym środkiem transportu, ale tylko wtedy, gdy korzystamy z niej rozsądnie, odpowiedzialnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kampania ma na celu podkreślenie, jak ważne jest zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, uważność oraz reagowanie na różnego rodzaju niebezpieczenstwa. Nasze działania mogą mieć realne znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa na drogach publicznych całego powiatu.